Bewoners Rotterdamse Fazantstraat in verzet tegen dreigende sloop van hun woningen

Ziek is hij ervan. Letterlijk. Lars Bieze woont al zeventien jaar met Elisabeth Veerbeek aan de Fazantstraat op Rotterdam-Zuid. Maar als de plannen van de gemeente doorgaan, wordt hun woning gesloopt.

Ze begrijpen er niets van. Het zijn degelijk gebouwde woningen en met de funderingen is volgens het stel niets mis. Lars:"Die zijn van klasse B. Dat is op de kwaliteitsklasse de één na hoogste. Je ziet ook geen platte, maar puntdaken. Die steken mooi uit over de woningen zodat het schilderwerk gespaard blijft." De woningen zijn verre van rijp voor de sloop wat Lars betreft.

Onverwachtte brief op de mat

Op 23 september viel er een brief op de mat van de gemeente Rotterdam. Bewoners van de Fazantstraat en directe omgeving schrokken zich een hoedje. Nog nooit hadden ze erbij stilgestaan, maar de gemeente kondigt toch serieus voorgenomen sloop van de woningen aan.

Lars:"Het was een ingewikkelde brief. Wij hadden er moeite mee om alles te begrijpen. Laat staan bewoners die de taal minder goed machtig zijn. Het overviel ons enorm natuurlijk."

Posters aan de ramen

Inmiddels zijn ramen behangen met posters op A4 formaat. Blauwpaars van kleur en met weinig woorden. "Slopen? Bezopen!" is een kreet die je veel ziet. Of:"Slopen? Wij blijven!"

De Fazantstraat maakt deel uit van de Rotterdamse wijk Carnisse. En laat dat nou juist de wijk zijn waar de gemeente haar oog op heeft laten vallen. De boel moet op de schop. Door nieuwbouw hoopt de gemeente de bevolkingssamenstelling te beinvloeden.

Bewonerssamensteling

Elisabeth Veerbeek: "De achterliggende gedacht is volgens ons dat ze meer diversiteit in de wijk willen. Ze zeggen eigenlijk dat er te veel kansarmen wonen in Carnisse. Met duurdere woningen moet een ander publiek naar de wijk gelokt worden."

Maar voor de Fazantstraat liggen de kaarten anders, vindt Elsibath "Onze straat is een hele prettige. wij voelen ons hier al 17 jaar veilig en wonen hier naar grote tevredenheid."

Spannende dagen

Op 7 december wordt het sloopvoorstel besproken binnen een commissievergadering van de gemeente Rotterdam. Op 17 december volgt de raad. Elisabeth:"Bewoners steunen elkaar. De meeste mensen willen niet weg. We zijn met z'n allen echt in verzet en we doen wat we kunnen."

Aan de kant geschoven

Er worden burgerbrieven geschreven, fracties worden benaderd en via nieuwsbrieven worden bewoners op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Elisabeth:"We voelen gewoon dat er heel veel boosheid is. En teleurstelling ook. De mensen voelen zich echt in de steek gelaten door de gemeente.

"In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zeggen ze dat de bewoners centraal staan, maar wij zijn de bewoners van Rotterdam-Zuid. Wij zijn niet betrokken bij deze plannen. Anders hadden we andere plannen kunnen verzinnen met elkaar."