Man door jongeren in arm gestoken in Erasmusstraat Rotterdam-Noord

Een 44-jarige Rotterdammer is zaterdagavond in zijn arm gestoken tijdens onenigheid op straat met een groepje jongeren.

Om tien uur 's avonds kreeg de politie een melding binnen over een incident met een mes in de Erasmusstraat in Rotterdam-Noord.

Het slachtoffer heeft een oppervlakkige snee en hoefde niet behandeld te worden. De politie heeft geen aanhoudingen verricht.