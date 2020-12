Wek- en weerbericht van zondag 6 december

Vandaag schijnt de zon en trekken er velden sluierbewolking over. In de loop van de dag neemt vanuit het oosten de bewolking verder toe. De temperatuur loopt op naar 3 of 4 graden. In de duinen bij Hoek van Holland wordt het met genoeg zonneschijn net 5 graden. Er waait een zwakke noordoostenwind.

Vanavond koelt het snel af tot waarden rond of net boven het vriespunt. In de loop van de avond draait de wind naar het noordwesten en stroomt zachtere lucht de regio binnen. Vannacht is het dan alweer 6 graden pal aan zee tot nog 2 graden in het oosten van de regio. Verder is het bewolkt en gaat het vanuit het oosten regenen.

De vooruitzichten lees je hier .

- Een 44-jarige Rotterdammer is zaterdagavond in zijn arm gestoken tijdens onenigheid op straat met een groepje jongeren.

- De Koninklijke Marechaussee heeft in Hoek van Holland in een busje dertien Albanezen ontdekt die de oversteek naar Groot-Brittannië wilden wagen.

- Feyenoord neemt het in De Kuip om 12:15 uur op tegen Heracles. De wedstrijd is uiteraard te volgen via Radio Rijnmond en Rijnmond.nl.