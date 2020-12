Rondvliegende kogel belandt boven bed 87-jarige vrouw

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen aangehouden op de Zuiderhagen in Rotterdam-IJsselmonde na een schietincident. Eén van de kogels vloog door het raam van een 87-jarige vrouw en belandde in de muur boven haar bed. Ze kwam met de schrik vrij.

Een buurtbewoner meldde rond 01:00 uur dat hij meerdere knallen had gehoord. In de straat zijn meerdere kogelhulzen aangetroffen. Agenten startten een onderzoek in de omgeving en werden aangesproken door drie mannen in een auto.

Omdat hun verklaringen uiteen liepen en in de auto aanwijzingen werden gevonden voor betrokkenheid bij het schietincident, zijn zij aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Den Haag, een 20-jarige man uit Hoogvliet en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De 87-jarige vrouw sprak de agenten tijdens het buurtonderzoek. Ze dacht in eerste instantie dat een vallend schilderij het lawaai in haar slaapkamer had veroorzaakt, maar toen ze het gat boven haar bed zag, bleek de vork dus anders in de steel te steken.

De vrouw krijgt slachtofferhulp aangeboden. Er zijn geen aanwijzingen dat gericht op haar woning is geschoten.