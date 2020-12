Dordtse zwemster gekwalificeerd voor Olympische Spelen

Zwemcentrum Rotterdam, waar Kim Busch zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokyo

Kim Busch heeft haar ticket voor de Olympische Spelen binnen. De zwemster uit Dordrecht behaalde haar plek in Tokyo tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi in Rotterdam op de 4 x 100 meter vrije slag.

In Zwemcentrum Rotterdam finishte Busch zaterdag in de finale als derde, achter Ranomi Kromowidjojo en Marrit Steenbergen. De tijd van Busch (54.48) op de 4 x 100 meter vrije slag bleek voldoende om naar de Olympische Spelen te mogen.

Busch traint bij PSV in Eindhoven. De Dordtenaar komt zondag nog in actie op 50 meter vlinderslag. Die afstand is echter geen onderdeel op de Spelen.