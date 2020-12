T OPKAMERTJE 29 nov 2020

TREURIGE DINGEN

1. Hollands klimaat - Duo De Onbekenden

2. Treurige dingen - Jeroen van Merwijk

3. Lead man Holler - Harry Belafonte

ACTUELE KWESTIES

4. Klaagzang van een kunstenaar - Beatrice van der Poel

5. Er was een mannetje - Artsenbezoekerskoor

6. Belastingtoelagen affaire - Woe & Van der Laan

EMANCIPATIE

7. De Zegen des Vrouwenkiesrechts - Joost Spijkers & Johan Hoogeboom

8. Aletta Jacobs - Liedjes bij de Geschiedeniscanon

9. Heft de plu! – Oebele

10. De jaren zestig – Adèle Bloemendaal

11. Those were the days - Sandie Shaw