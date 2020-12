Dief steelt sinterklaascadeautjes die voor de deur staan

Pakjesavond bij een familie aan het Schulpplein in Rotterdam-Charlois heeft dit weekend anders uitgepakt dan de bedoeling was. Een man heeft sinterklaascadeaus die opa en oma voor de deur hadden gelegd meegenomen.

De cadeaus, verpakt in een grote doos, waren door opa en oma zaterdagmiddag voor de deur gezet. Ze stuurden een appje aan de ouders, maar doordat de kinderen en ouders met de buren binnen druk bezig waren met een sinterklaasspel, werd dat bericht na ongeveer drie kwartier pas gelezen.

"De kinderen deden vervolgens de deur open, maar er lag niks", vertelt de gedupeerde vader. "We dachten dat misschien een buurman de doos binnen had neergezet, als grapje of omdat hij het gevaarlijk vond. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dan moet het dus gepikt zijn."

'Met je poten van onze spullen afblijven'

Camerabeelden van een buurtbewoner toonden aan dat dat laatste inderdaad het geval was. Een teleurstelling voor de kinderen, maar de vader benadrukt dat dit "zeker geen zielig verhaal is. Ze hebben gewoon nog cadeautjes van ons en van de buurt gehad. Er zijn mensen die het veel erger hebben dan wij, maar je moet wel met je poten van onze spullen afblijven."

De vader doet via Twitter een oproep aan de dief om de cadeaus terug te brengen. "Gewoon even kloppen en hard wegrennen, zoals het hoort op pakjesavond", stelt hij voor. "We gaan aangifte doen, tenzij de doos vandaag opeens weer voor de deur staat. Met een chocoladeletter erbij bijvoorbeeld. Maar daar reken ik niet op hoor, dat de cadeaus terugkeren met in chocoladeletters 'sorry'."

Op sociale media wordt verbolgen gereageerd op de diefstal. "Triest en schandalig", schrijft de één. "Mijn hele zondag is verpest door dit bericht, laat staan hoe jullie je voelen", zegt een ander. "Wat een 'rare' mensen lopen er toch rond."