Nieuwe trainer Feyenoord, de mondkapjesplicht en 15-duizendste rit voor Ambulance Wens: dit waren dé verhalen van deze week

De mondkapjesplicht die sinds deze week van kracht is, Stichting Ambulance Wens die de vijftienduizendste wens in vervulling laat gaan, het nieuws dat Dick Advocaat na dit seizoen stopt als trainer van Feyenoord en het speculeren over zijn opvolger. Dit zijn de opvallende verhalen van Rijnmond van afgelopen week.

Hij heeft nog een aantal maanden voor de boeg, "maar daarna is het mooi geweest." Dick Advocaat stopt na dit seizoen als trainer van Feyenoord. Met zijn vroege aankondiging wil hij een einde maken aan de speculaties over zijn toekomst en de club de ruimte geven om een nieuwe trainer te zoeken.

Ook zijn assistenten Cor Pot en Zeljko Petrovic vertrekken, lieten zij eerder deze week weten aan Rijnmond.

Maar de grote vraag is dan: wie volgt Advocaat op? Het speculeren is in ieder geval begonnen. Namen als Wim Jonk, Jon Dahl Tomasson, Henk Fraser en Dirk Kuijt worden onder meer genoemd.

Maar meest concreet is Arne Slot, tot deze week trainer van AZ. Hij is zaterdag per direct weggestuurd bij de Alkmaarse club, omdat hij in vergevorderde onderhandelingen zou zijn met Feyenoord.

"We hebben naar aanleiding van de eerdere berichtgeving gesproken met Arne. Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen", vertelde directeur voetbalzaken Max Huiberts verder via de officiële kanalen van AZ. Slot wil op zijn beurt niet inhoudelijk ingaan op de beslissing van AZ en de interesse van Feyenoord.



Mondkapjesplicht

Vanaf 1 december is het niet langer vrijwillig, maar is het een verplichting: het dragen van een mondkapje in de openbare binnenruimten, zoals winkels en stations. Ook in het middelbaar onderwijs zijn de mondkapjes verplicht. Maar houdt ook iedereen zich daar meteen aan? We gingen op pad met twee handhavers:



Mensen die zich er niet aan houden, kunnen een boete krijgen van 95 euro. De meningen over de mondkapjesverplichting zijn in ieder geval verdeeld. "Die verplichting had er veel eerder moeten zijn", zegt de één, terwijl de ander zijn twijfels heeft: "Het is zo vaag. Alles loopt nu af en dan wordt dit verplicht."



Er zijn ook veel mensen die een mondkapje vanwege hun gezondheid niet kúnnen dragen. Maar op een huisartsverklaring hoeven zij niet te rekenen: "Zo'n verklaring mogen we helemaal niet afgeven", zegt huisarts Henk Hoogervorst, voorzitter van de huisartsenkring Rotterdam.



Ambulance Wens

Stichting Ambulance Wens heeft woensdag de vijftienduizendste wens in vervulling doen gaan. Een terminaal zieke vrouw mocht backstage in het Dolfinarium in Harderwijk.

Ambulancewens is een groep van zo'n 270 medisch geschoolde vrijwilligers. Met speciale ambulances zorgt de Rotterdamse stichting er sinds 2007 voor dat de laatste wensen van terminale patiënten werkelijkheid worden.



Caveman010

Patrick van der Jagt, alias fotograaf Caveman010, is nog altijd van de harddrugs af en heeft zijn leven op orde. Tegenwoordig heeft hij een vriendin en een bed met een nachtkastje. "Ik ben gelukkig." Het echte sprookje van ex-verslaafde Caveman010:



De week van Hamza

En uiteraard werd deze week ook besproken met Hamza Karaman, de garagehouder die vorige maand viraal ging met zijn niet mis te verstane mening over de rondscharrelende kippen bij zijn garagebedrijf in Rotterdam-Zuid. Over koopavond, de heropening van de horeca en de nieuwe trainer van Feyenoord.