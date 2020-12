Feyenoord verzuimt goede zaken te doen tegen Heracles (0-0)

Zoals vaker had Feyenoord in de beginfase moeite om het spel te maken. Heracles was dan ook de ploeg die de eerste serieuze kans van de wedstrijd kreeg. Lucas Schoofs haalde uit, maar Nick Marsman kon reddend optreden.

De grootste kans voor Heracles ontstond door een fout van Feyenoord-verdediger Uros Spajic. Hij ging onder de bal door, waardoor voormalig Excelsior-speler Rai Vloet alleen door kon richting Nick Marsman. Hij gooide zich goed voor de bal, waardoor ook die kans onschadelijk werd gemaakt.

Eerste Feyenoord-gevaar, Malacia op de lat

Na een kleine twintig minuten werd Feyenoord pas gevaarlijk. Luciano Narsingh kon aan de rechterkant uithalen, maar maakte het doelman Janis Blaswich niet erg moeilijk. De beste aanval van de eerste helft leverde vervolgens veel gevaar op. Jens Toornstra gaf een hoge subtiele pass op Nicolai Jørgensen, die de bal doorkopte op Tyrell Malacia. Hij nam de bal aan en schoot met rechts hard op de lat.

Feyenoord was in deze fase sowieso gevaarlijk. Jørgensen werd na 24 minuten de diepte ingestuurd, maar hij schoot in de handen van Blaswich, die hij wilde verschalken via een lobje. Naast een gevaarlijke variant van een vrije trap, gebeurde er in de eerste helft niet veel meer.

Rood Heracles, flauw slotoffensief Feyenoord

Sinan Bakis zorgde vervolgens voor wat hoop voor de Feyenoord-supporters. Hij pakte na een ruim uur voetbal zijn tweede gele kaart. Met een man meer werd Feyenoord snel al gevaarlijk via Orkun Kökcü. Hij schoot na een uitbraak op doelman Blaswich.

Het slotoffensief leverde voor de ploeg van Dick Advocaat verder niet veel op. Behalve wat dreiging kreeg het niet veel grote kansen. Na een goede uitbraak kreeg invaller Marouan Azarkan nog wel een mogelijkheid. Doordat zijn aanname niet optimaal was, kreeg hij de bal echter niet achter Blaswich.

Feyenoord - Heracles Almelo 0-0 (0-0)

Bijzonderheid: 66' Rood Sinan Bakis (Heracles Almelo, tweemaal geel)

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop (62' Botteghin), Spajic (81' Azarkan), Senesi, Malacia (88' Bannis); Toornstra, Diemers, Kökcü, Narsingh (62' Berghuis), Jørgensen, Teixeira