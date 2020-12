RIVM: 705 nieuwe coronabesmettingen, één dode

Het RIVM meldt zondag 705 nieuwe coronabesmettingen in de regio Rijnmond en Zuid-Holland- Zuid over de afgelopen 24 uur. Zaterdag waren het er 505, vrijdag 405 en donderdag 668.

Er is één regiogenoot uit Papendrecht overleden in de afgelopen 24 uur. Verder zijn drie personen uit de regio opgenomen in het ziekenhuis: twee uit Rotterdam en één uit Schiedam.

De meeste nieuwe besmettingen in de regio zijn gemeld in Rotterdam (213). Daarna volgen Schiedam (60), Vlaardingen (55) en Dordrecht (54).

Landelijk nam het aantal nieuwe besmettingen toe met 6814. Een stijging van 242 ten opzichte van gisteren. Het RIVM meldt 25 doden door heel Nederland. Het aantal positieve tests verschilt altijd per dag, onder meer omdat er niet elke dag evenveel mensen getest worden.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 11 - 948

Albrandswaard: 9 - 1288

Barendrecht: 17 - 2171

Brielle: 3 - 539

Capelle aan den IJssel: 30 - 2914

Dordrecht: 54 - 5258

Goeree-Overflakkee: 18 - 1613

Gorinchem: 23 - 1428

Hardinxveld-Giessendam: 8 - 733

Hellevoetsluis: 17 - 1172

Hendrik-Ido-Ambacht: 16 - 1314

Hoeksche Waard: 35 - 2834

Krimpen aan den IJssel: 5 - 1264

Lansingerland: 26 - 2481

Maassluis: 24 - 1430

Molenlanden: 12 - 1614

Nissewaard: 20 - 3488

Papendrecht: 10 -1134

Ridderkerk: 11 - 1998

Rotterdam: 213 - 35333

Schiedam: 60 - 4256

Sliedrecht: 17 - 999

Vlaardingen: 55 - 3837

Westvoorne: 1 - 412

Zwijndrecht: 10 - 1979

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?