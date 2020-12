Dick Advocaat over Feyenoord-Heracles: 'Meer zit er waarschijnlijk helemaal niet in'

Feyenoord speelde zondag met 0-0 gelijk tegen Heracles Almelo. De Rotterdammers speelden ruim twintig minuten met een man meer. 'Je had wel een veldoverwicht, ondanks dat Heracles op de counter constant een bepaalde dreiging had', zegt Advocaat na afloop.

'We zijn niet bij machte om spelers uit te spelen. We proberen het met hard werken, dus dat kan je ze niet verwijten. Ze werken keihard om tot een resultaat te komen. Het vernuft om mensen uit te spelen, dat is er op dit moment niet', gaat Advocaat verder.

Advocaat wisselde vrij aanvallend. 'Je probeert van alles. We konden door de resultaten een stap zetten, wat al een wonder is na al die blessures en wat er allemaal met die groep gebeurd is.

Je kunt niet vanaf juli continue geblesseerde spelers hebben, continue moeten wisselen en toch resultaten halen. Dat breekt een keer op. Ik moet wat dat betreft de groep toch een compliment geven. Qua werklust hebben ze het uitstekend gedaan. Meer zit er waarschijnlijk helemaal niet in.'