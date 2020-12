Bart Nieuwkoop over Feyenoord-Heracles: 'We spelen te veel in een trechter'

Feyenoord verzuimde zondag om te profiteren van de misstap van Ajax. De Rotterdammers speelden met een man meer gelijk tegen Heracles Almelo: 0-0. Rechtsback Bart Nieuwkoop vond het een moeizame wedstrijd. "We hebben te weinig stootkracht in onze aanvallen", zegt Nieuwkoop tegenover Rijnmond.

"We hebben wel een aantal goede kansen gecreëerd. Als je die maakt, dan vallen er misschien nog drie punten te halen. Maar het was wel moeizaam, ja!", gaat hij verder.

Dennis van Eersel na afloop van Feyenoord-Heracles Almelo.

Feyenoord hield nog wel de overtuiging dat het doelpunt zou vallen. "Dat moet je altijd houden. Dat was tegen Emmen ook al zo. Maar we gaan te veel in de trechter spelen. Heracles gooit de kont tegen de krib. Die spelen heel compact, dan is het heel moeilijk. Ik denk dat je dan meer vanaf de zijkanten moet gaan spelen."