Ook pakjesavond was dit jaar anders dan anders: 'Het ging een beetje aan ons voorbij, jammer genoeg'

Pakjesavond is weer achter de rug. En het mag gezegd worden: het was vanwege corona allemaal anders dan anders. Door de maatregelen zijn volle woonkamers een no-go en een Sint met een groep Pieten op bezoek kon ook niet. Terwijl de goedheiligman druk zijn koffers aan het pakken is om de boot terug naar Spanje te nemen, gingen wij in Rotterdam-Centrum de straat op om eens te kijken hoe mensen deze bijzondere pakjesavond hebben ervaren.

"Het was wel anders natuurlijk. Normaal vier je het met de hele familie en dit jaar helaas niet. Dus het ging een beetje aan ons voorbij, jammer genoeg", vertelt een mevrouw die al druk aan het flyeren is voor gezellige kerstdekens. "We hopen met kerst dat je toch een beetje liefdevolle momenten kunt creëren. Het gaat toch om samen zijn."

Een klein meisje, dat flink door de Sint in de watten is gelegd, vertelt dat het een veel stillere plakjesavond was dan normaal. "We waren een beetje met onze familie en een beetje met onszelf", licht ze toe. Minder gezellig volgens haar. "Het was minder leuk. Het is een beetje niet zo leuk, want je moet met andere mensen afstand houden."

Verlos me van de erwtensoep

Dat de viering in veel kleinere kring plaats heeft gevonden, doet het gros van de ondervraagden wel een beetje pijn. "We zijn normaal met tien mensen bij elkaar en dat ging nu niet. Dus ja, we hebben eigenlijk besloten om het niet te doen. Maar mijn moeder kon het toch niet laten en heeft toch voor iedereen cadeautjes gekocht en in een zak gedaan en voor de deur gezet."

Terwijl dochterlief dit zegt, krijgt moeder een ondeugende blik in haar ogen. Maar dat duurde niet lang, want moeders baalt als een stekker. "Ik heb een grote pan met erwtensoep gemaakt. Er zijn er dan wel twee geweest. En vanmiddag komen andere kinderen mij misschien ook nog even van de soep verlossen. Maar ik kon het niet laten om helemaal niet een cadeautje in te pakken en even een gedichtje te maken. Nou ja."

De conclusie is helder: iedereen hoopt dat het volgend jaar allemaal weer terug gaat naar normaal. En voor nu: "Alle hoop is nu toch wel een beetje op de kerst gevestigd. Dus laten we hopen dat iedereen het mag vieren."