Jan Zoutman over FC Dordrecht: 'Er zit veel meer in dan dat de ranglijst doet vermoeden'

De trainer ziet mogelijkheden bij de Schapekoppen. "Ik denk dat FC Dordrecht heeft ondergepresteerd in het eerste gedeelte van de competitie. Er zit veel meer in dan dat er tot nu toe is uitgekomen. De laatste weken zie ik al wat progressie. Ik vond met name de wedstrijd tegen Jong Ajax heel positief, vooral de eerste helft. Volgens mij zit er bij Dordrecht veel meer in dan de ranglijst doet vermoeden."

Gemeenschappelijke kennis helpt Zoutman aan baan

FC Dordrecht kwam via via bij Zoutman terecht. "Dat gaat vaak via wat informele netwerken. Ben Kinds en ik hebben een gemeenschappelijke kennis. Die heeft ons met elkaar in contact gebracht. Via Ben is het uiteindelijk bij de clubleiding terecht gekomen. Toen zij wisten welke kant zij op wilden, hebben ze me uitgenodigd voor een gesprek. Toen waren we er vrij snel uit."

Geen stroman

Zoutman tekende tot het einde van het seizoen. En dit terwijl assistent Ben Kinds de ambitie heeft om hoofdtrainer te worden, als hij zijn trainersdiploma heeft. "Ben heeft zijn ambitities duidelijk uitgesproken. Maar dat zijn twee gescheiden dingen. Hij zal eerst zijn opleiding succesvol moeten afronden. Ik ben ervan overtuigd dat hem dat gaat lukken.

De andere kant is dat de club een gediplomeerd trainer nodig heeft. Ik heb zowel de club als Ben duidelijk gemaakt dat ik niet kom als een stroman. Daar hadden ze iemand anders voor moeten vragen. Dat ben ik absoluut niet. Wat ik wel ben: een trainer die samenwerkt, die probeert het maximale uit de kwaliteiten van de mensen om hem heen te halen. Dat geldt voor spelers, maar ook voor andere stafleden."