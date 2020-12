Werk aan de winkel voor handbaldames: 'We moeten groeien in het toernooi'

p[De Nederlandse handbaldames begonnen dit weekend het EK handbal in Denemarken met een nederlaag. De Servische ploeg was met 29-25 te sterk. Ricardo Clarijs, assistent-coach en Schiedammer, vindt dat Nederland in het toernooi moet groeien.In de afgelopen vijf eindtoernooien startte het Nederlandse handbalteam namelijk viermaal met een nederlaag. Zo ook op het WK 2019, toen Nederland wereldkampioen werd. Clarijs denkt dat de favorietenrol een rol speelt. "Zeker bij de tegenstanders, want die willen winnen van de wereldkampioen", zegt hij. "Maar deze meiden presteren al jaren op topniveau en winnen al jaren medailles. Zij weten hoe het is om met druk om te gaan." [article:201557:Handbalster Kelly Dulfer: 'EK geen oefentoernooitje in aanloop naar Olympische Spelen']

Niet alleen Nederland, maar ook Noorwegen, Frankrijk en Rusland behoren volgens Clarijs tot de kanshebbers om de Europese titel te veroveren. "Je merkt dat tegenstanders heel de wedstrijd door willen blijven vechten", zegt Clarijs.

'Gaat het wél of niet door?'

Het EK zou in eerste instantie niet in Denemarken, maar in Noorwegen worden georganiseerd. Vanwege het coronavirus moest dat toernooi verplaatst worden. "We hebben ons zoveel mogelijk 'gewoon' voorbereid, zoals we altijd met nationale teams doen", vertelt Clarijs. Zo is er een stage op Papendal geweest.

"Continue is het nieuws: gaat het wél of niet door? Zijn er teams met besmettingen?", gaat Clarijs verder. Zo moest het openingsduel van de Nederlandse handbalvrouwen - tegen Servië - met een dag worden uitgesteld, omdat bij de Servische ploeg een coronabesmetting was. Ook is er geen publiek, zegt de Schiedammer.

Champions League

Met zijn 30 jaar is Clarijs een jonge verschijning bij de Nederlandse handbalploeg. Hij begon bij DWS in Schiedam en klom vervolgens op naar het NHV. In het dagelijks leven is Clarijs talententrainer op de Handbal Academie, het fulltime programma op Papendal.

"Ik ben bondscoach van Jong Oranje en vind het leuk om met jeugdigde talenten te werken. Daar wil ik de beste in worden. Dit soort extra toernooien in de top, die ik mee mag pikken, is alleen maar goed voor nieuwe inspiratie en ervaring."

Clarijs is ambitieus: "Ooit hoop ik nog een Champions Leagueteam in het buitenland te trainen. Dat is mijn ambitie."