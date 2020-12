Korpsleiding gaat eigen politiemedewerkers live volgen in strijd tegen lekken en corruptie

Politiekvakbond NPB heeft binnen anderhalve dag tientallen reacties gekregen van leden die zich zorgen maken over een nieuw intern medewerkervolgsysteem. De korpsleiding laat daarmee 65 duizend politiemensen live volgen in hun omgang met vertrouwelijke informatie in de systemen. Ze wil zo lekken vanuit de organisatie voorkomen.

Een woordvoerder van het korps Nationale Politie bevestigt zondag berichtgeving in de NRC over de introductie van het speciale computerprogramma. Dat moet helpen opvallend zoekgedrag door medewerkers in de politiesystemen in een vroeg stadium op te merken.

Jan Struijs, oud-agent in Rotterdam en nu voorzitter van politievakbond NPB, zegt in de NRC twijfels te hebben over het actueel volgen van medewerkers in plaats van controleren achteraf: "Als er doorlopend over je schouder wordt meegekeken, kan dit de vertrouwensrelatie met je werkgever aantasten. Hoe harder je werkt op straat, hoe meer bevragingen je doet. Harde werkers zullen zich meer moeten verantwoorden."

Politiemedewerkers overvallen

Afgelopen vrijdag is het personeel via intranet geïnformeerd over de plannen. Dat gebeurde laat in de avond en verraste veel medewerkers, vertelt Struijs desgevraagd aan Rijnmond. "Mensen voelen zich overvallen en hoewel iedereen wil dat corruptie wordt aangepakt, vragen onze leden zich wel af of de korpsleiding niet een beetje doorslaat. Een van hen schreef: 'zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten'."

Het systeem wordt vanaf volgend voorjaar geïnstalleerd. Tegen eind 2021 moeten alle 65 duizend medewerkers van de politie live gemonitord worden. Volgens Struijs waren de ondernemingsraad en de vakbonden op de hoogte van de plannen van de korpsleiding. "Eigenlijk stond de implementatie gepland voor januari, maar dit is kennelijk naar voren gehaald vanwege alle berichtgeving over corruptie."

De vakbondsvoorzitter kon zondag niet zeggen of de bond tot in detail betrokken is geweest bij de uitwerking van de plannen. Hij heeft zeker vragen, bijvoorbeeld over de algoritmes waarmee wordt bepaald of er sprake is van 'ongewoon of verdacht' zoekgedrag. "We gaan als vakbond de komende tijd alles nalopen en kijken naar zaken als privacy. En we willen met de korpsleiding in gesprek."

Corruptie en lekken groot probleem korpsen

Het lekken van vertrouwelijke informatie, onder meer over lopende politieonderzoeken, is een steeds groter probleem voor de politie, maar ook andere instanties zoals de Marechaussee. Zo kwam onlangs nog naar buiten dat de zware crimineel Piet Costa een Rotterdamse agent op de loonlijst had staan.

En afgelopen zomer bleek dat een 32-jarige medewerker van de Marechaussee uit Vlaardingen vermoedelijk topcrimineel Ridouan Taghi had geholpen om uit handen van justitie te blijven. De man werkte als marechaussee op Schiphol en werd eerder dit jaar veroordeeld voor het schenden van zijn ambtsgeheim.