Bewoners starten protest tegen sloop flat Pompenburg in Rotterdam

In de plannen van de gemeente moet er bij het Hofplein een nieuwe woontoren van 250 meter hoog komen. Er moeten dan ook nog eens twee torens naast komen van allebei 150 meter hoog. Om het plan te kunnen realiseren moeten de kantoorgebouwen Coolsingel 6, Hofplein 33 en dus het woongebouw Pompenburg tegen de vlakte.

"Onze flat is gebouwd in een tijd dat er geld beschikbaar was voor betaalbare woningbouw", schrijven bezorgde bewoners van de Pompenburgflat in een brief. "Maar nu zijn we een kostenpost, aan ons valt niets te verdienen en sloop ligt op de loer."

Naar aanleiding van de zorgen van bewoners hield de SP zondag een kleine bijeenkomst voor de flat Pompenburg. "We hebben bij de bewoners kort aangegeven wat de situatie is en dat er vooral nog niks besloten is", vertelt Bert Peterse van SP Rotterdam. "Er is dus alle reden om nu in actie te komen. Een aantal bewoners gaat nu een commissie oprichten tegen de sloop van de flat. Daar gaan ze handtekeningen bij de andere bewoners voor ophalen. Uiteindelijk moeten de bewoners zelf actie voeren, wij kunnen ze alleen helpen."

"Wie garandeert ons dat in de nieuwe flat geen goedkope bouwmaterialen worden gebruikt die na een paar jaar uit elkaar vallen?", valt verder te lezen in de brief van de flatbewoners. "Wie garandeert ons dat we niet in een kleinere woning worden gestopt? We zouden een traject ingaan dat wel vijf tot tien jaar kan gaan duren en veel onzekerheid en ontwrichting met zich meebrengt."

Monopoly

De SP deelt die zorgen. "Het lijkt wel alsof Rotterdam gewoon een groot nieuw monopoly spel is geworden, waarbij verschillende ontwikkelaars en investeerders zeggen: ik wil daar bouwen. Kurvers geeft ze een locatie en zij zetten daar een toren neer."

De flat Pompenburg ligt aan het, volgens de bewoners, rustige Doelwater en Haagse Veer. "De nieuwe flat waar Kurvers ons in wil stoppen, komt langs de drukke Coolsingel te staan", valt te lezen in de brief.

'Te schandalig voor woorden'

De bewoners zijn verder bezorgd over de huur van hun nieuwe sociale huurwoning. Volgens Kurvers komen er ongeveer dertienhonderd nieuwe woningen in alle prijsklassen en valt de helft van de woningen in het betaalbare segment. In de nieuwe woontoren van 250 meter hoog komen minimaal 226 sociale huurwoningen. "Het hele bouwplan met een wolkenkrabber van 250 meter hoog betekent dat we minstens vijf jaar in een bouwput gaan wonen", schrijven de bewoners.

Peterse: "Er wonen daar bijna vijfhonderd mensen, niemand heeft aan hen gevraagd: goh, vind je het goed dat we op deze plek iets anders gaan bouwen en dat er dus eigenlijk geen plek meer voor jou is. Het is eigenlijk te schandalig voor woorden."