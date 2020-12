FC Dordrecht stunt en pakt in allerlaatste seconden de volle buit in Breda

FC Dordrecht heeft zondagavond knap drie punten gepakt op bezoek bij NAC Breda, de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie. In de voorlopig laatste wedstrijd van Ben Kinds als hoofdtrainer zorgde invaller Richie Musaba in minuut 97 voor complete extase aan Dordtse kant: 0-1.

In de eerste helft had Dordrecht de zaken al aardig op orde in Breda. De thuisploeg was eigenlijk alleen via spits Mario Bilate dicht bij een openingstreffer, vooral nadat Gianni Dos Santos hem de bal een kleine tien minuten voor rust zo in de voeten schoof. Bilate pakte het cadeautje niet uit.

Dordrecht zelf kreeg in de eerste 45 minuten de beste kansen om op voorsprong te komen in het Rat Verlegh stadion. Zo kopte middenvelder Kevin Jansen net naast uit een corner en stuitte Kürsad Sürmeli op NAC-doelman Nick Olij. Toch gingen beide ploegen naar de kleedkamers met een doelpuntloze ruststand.

De tweede helft toonde FC Dordrecht zich in eerste instantie weinig voor het doel van de thuisploeg. NAC was lange tijd dreigender maar vond constant Dordrecht-doelman Anthony Swolfs als sta-in-de-weg. De Dordtenaren kwamen lange tijd niet veel verder dan een harde vrije trap van Dos Santos en een aardige schietkans voor invaller Nikolas Agrafiotis. Beide pogingen vonden hun einde op de vuisten van Olij.

Jarige Musaba is het goudhaantje

In de absolute slotfase kreeg wederom oud-Spartaan Bilate nog een behoorlijke kans, maar hij schoot voorlangs. De blessuretijd stond vervolgens volledig in het teken van de jarige Richie Musaba. De 20-jarige invaller raakte in de eerste minuut na de officiële speeltijd al de paal, zes minuten later was het wel raak. Na een lange rush plaatste de aanvaller de bal uiteindelijk in de verre hoek via de binnenkant van de paal achter Olij. Musaba rende meteen in de armen van interim-trainer Ben Kinds om het feestje te vieren.

Met de zege in Breda pakte FC Dordrecht voor het eerst in dit seizoen punten buitenshuis. De Schapenkoppen zijn nu ook MVV en FC Den Bosch voorbij op de ranglijst en staan dus niet meer onderaan in de Keuken Kampioen Divisie.

Vanaf komende dinsdag neemt de zaterdag gepresenteerde Jan Zoutman het roer over van interim-trainer Kinds, komende zaterdag zit hij bij de thuiswedstrijd tegen NEC voor het eerst op de bank.

NAC - FC Dordrecht 0-1 (0-0)

90+7' Richie Musaba 0-1

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Vliet, Sürmeli, Bliek, Aktas, Muringen (71' Hobbel); Vermeulen, Jansen (81' Musaba), Schuurman; Dos Santos, Valpoort (71' Agrafiotis).