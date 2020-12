Wek- en weerbericht van maandag 7 december

Eerst het weer. Vanochtend valt er in de hele regio regen. Later op de ochtend wordt het op de eilanden droger. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten overal droog, maar het blijft bewolkt. Het wordt vanmiddag 6 graden en de wind gaat uit het zuidwesten waaien en wordt matig en aan zee vrij krachtig.

Vanavond en vannacht volgen enkele opklaringen en blijft het droog. Hier en daar kan het mistig worden. De temperatuur daalt naar 2 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten van de regio. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak en aan zee matig.

Wat je misschien gemist hebt

- FC Dordrecht heeft zondagavond knap drie punten gepakt op bezoek bij NAC Breda, de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie. In de voorlopig laatste wedstrijd van Ben Kinds als hoofdtrainer zorgde invaller Richie Musaba in minuut 97 voor complete extase aan Dordtse kant: 0-1.

- Politiekvakbond NPB heeft binnen anderhalve dag tientallen reacties gekregen van leden die zich zorgen maken over een nieuw intern medewerkervolgsysteem. De korpsleiding laat daarmee 65 duizend politiemensen live volgen in hun omgang met vertrouwelijke informatie in de systemen. Ze wil zo lekken vanuit de organisatie voorkomen.

- In Dordrecht zijn drie mensen aangehouden voor het belagen van drie agenten. De oudste verdachte, een 45-jarige Dordtenaar, probeerde één agente te verstikken . Agenten arriveerden in de Beekmanstraat na een melding over een urenlang blaffende hond.

Ze troffen een dronken man aan en wilden hem aanhouden toen hij hen beledigde. De man rende weg, werd ingehaald door een agent, maar kreeg toen steun van twee mannen en een vrouw. Volgens de politie vielen er rake klappen en trappen en werd ook een tweede agente aangevallen.

Dit kun je vandaag verwachten

- De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's komen weer bijeen om te praten. Dat doen ze altijd op de dag voor een nieuwe persconferentie. Belangrijkste topic tijdens dit Veiligheidsberaad zijn de feestdagen. De NOS meldt op basis van bronnen in Den Haag dat het kabinet weinig tot geen ruimte ziet voor versoepelingen met kerst en de jaarwisseling. Het aantal coronabesmettingen is nog altijd te hoog.

- In Ridderkerk wordt gestart met het aanpassen van de kruising Rijksstraatweg-Voorweg. De kruispunt is door de gemeente aangeduid als blackspot; een gevaarlijke verkeerssituatie. De verbouwing kost bijna vier ton. Onder meer minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is aanwezig bij het startschot in haar geboortedorp. In de regio worden meer blackspots aangepakt de komende tijd.