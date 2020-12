Bijna 100 cobra's en ander zwaar vuurwerk in Dordtse woning

In een woning in Dordrecht vond de politie bijna honderd cobra's | Foto: politie

In een woning aan het Suze Groeneweg-erf in Dordrecht heeft de politie een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden. In een slaapkamer lagen 93 cobra's, vier shells en twee mortieren. De 28-jarige bewoner is aangehouden.