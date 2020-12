Anne de Haij nieuwe directeur Stedelijk Museum Schiedam

Anne de Haij is de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Ze volgt per 1 februari 2021 Deirdre Carasso op, die begin oktober vertrok.

De 37-jarige De Haij werkt nu nog bij het Kunstmuseum Den Haag als strategisch adviseur van de directie. Ze kijkt er naar uit om bij een kleinere organisatie te werken, zegt ze.

"Het Stedelijk Museum Schiedam is een plek waar de directeur niet alleen bestuurt, maar ook het plein veegt voor een evenement of de laatste bijschriften plakt voor een opening. Ik vind de moderne, slimme en nuchtere aanpak van het museum geweldig en heb zin daar de komende jaren opnieuw stappen in te zetten."

De nieuwe directeur wil de huidige lijn van het museum voortzetten. Naast historische tentoonstellingen zal er ook meer ruimte zijn voor moderne en hedendaagse kunst; fotografie, design, illustratie en nieuwe media met thema's als modern feminisme en sociale ongelijkheid. Daarvoor krijgt het Stedelijk Museum Schiedam vanaf volgend jaar subsidie van het rijk.

De Haij was eerder als docent kunstfilosofie en cultuurgeschiedenis verbonden aan de Erasmus Universiteit en werkte onder meer bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.