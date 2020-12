KNVB organiseert stil protest op Malieveld voor amateurvoetbal

"Veldvoetbal is veilig in de buitenlucht, maar dit mag slechts in groepjes van vier of eerder zelfs twee. Dat is voor een team nauwelijks te doen, laat staan week in week uit vol te houden", laat Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB weten.

Trainen

De KNVB wil met het protest oproepen om trainen weer volledig toe te staan. "De kantines en kleedkamers blijven dan nog even dicht. En de jeugd kunnen we zogeheten 'fietscompetities' laten spelen", vervolgt Van der Zee.

Later volgen reacties over de huidige situatie in het regionale amateurvoetbal van voorzitters en trainers van regionale amateurclubs.