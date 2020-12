KNVB organiseert stil protest op Malieveld voor amateurvoetbal: 'Goed dat er aandacht wordt gevraagd voor het amateurvoetbal'

"Veldvoetbal is veilig in de buitenlucht, maar dit mag slechts in groepjes van vier of eerder zelfs twee. Dat is voor een team nauwelijks te doen, laat staan week in week uit vol te houden", laat Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB weten. Ook coach Richard Elzinga van Barendrecht geeft aan dat hij de huidige situatie vreselijk vindt: "Je mag wel in een sportschool met 30 man aan de slag maar we mogen niet met 20 spelers op een groot veld trainen. Het is verschrikkelijk dat je niet richting wedstrijden toe kan werken en je nu min of meer alleen traint om bezig te blijven."

Trainen

De KNVB wil met het protest oproepen om trainen weer volledig toe te staan. "De kantines en kleedkamers blijven dan nog even dicht. En de jeugd kunnen we zogeheten 'fietscompetities' laten spelen", vervolgt Van der Zee. "Mijn dochter zit zelf in een meidenteam maar kan bijna alleen maar tegen andere teams van jongens spelen", legt Gert Jan Bunt, voorzitter van Excelsior Maassluis uit. "Deze kinderen komen elkaar ook allemaal tegen op school, dus waarom zou mijn dochter dan niet tegen meidenteams van verenigingen uit de buurt kunnen spelen op een verantwoordelijke manier?"

En zo blijven amateurclubs nog steeds met veel vragen zitten. Ook bij tweededivisionist ASWH, dat goed aan de competitie begon maar nu opnieuw zal gaan beginnen in een groep van acht teams uit de regio. "Wij hadden liever gewoon de eerste seizoenshelft afgemaakt, dat was de optie die voor ons eigenlijk ontbrak. Vorig jaar kwamen we goed weg, en nu hebben we pech en moeten we het accepteren", verklaart ASWH-trainer Rogier Veenstra. "Maar ook nu is er nog genoeg onzeker. Want wanneer gaan we überhaupt weer spelen? Januari lijkt onmogelijk, dan moet het dus al februari worden en dan moet zelfs in een competitie met acht ploegen alles achter elkaar door kunnen gaan."

Onzekerheid

En zodoende blijft de onzekerheid overheersen bij de amateurverenigingen. "Ook met het oog op de spelersgroep voor volgend seizoen", voegt Veenstra van ASWH toe. "Vorig jaar hadden sommige spelers geen interesse in ons omdat ze dachten dat we gingen degraderen. Nu had het vanwege onze goede klassering andersom kunnen werken, maar nu je weer op nul begint valt dat ook weg. Dit plan biedt enig perspectief, maar er is nog steeds veel onzeker."

Gert Jan Bunt voegt echter toe dat het wel goed is dat het amateurvoetbal daarom nu op deze manier van zich laat spreken. "Er zijn natuurlijk veel partijen die - terecht - veel aandacht vragen en krijgen zoals de cultuur- en horecasector. Maar wij worden ook in alle opzichten keihard geraakt en dat mag best gehoord worden. De afgelopen tijd kom ik al amper meer op de vereniging omdat het er heel stil is, daardoor verlies je dat verenigingsgevoel wat zo belangrijk is."

Maar wanneer dat verenigingsgevoel terug kan keren, dat weet niemand. "We zullen dinsdag wel zien wat er weer gaat gebeuren", besluit Elzinga van Barendrecht. "Wij hadden al een korte winterstop ingelast omdat we geen zin hadden om tot half januari zonder perspectief te blijven trainen. Nu hebben we wel oefenwedstrijden ingepland voor januari, maar we hebben geen idee of dat door kan gaan. Kortom: het vraagt veel flexibiliteit van ons in een tijd waarin er nog veel onzeker is."