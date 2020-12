Timmer in FC Rijnmond: ‘Clubs komen vanzelf voor Feyenoord-verdediger Senesi'

“Als dit soort gesprekken aan de gang zijn, dan blijft er niks geheim”, zegt Henk Timmer in FC Rijnmond over de perikelen rondom Arne Slot. Hij zou de nieuwe trainer van Feyenoord moeten worden. “Het eerste wat we deden toen Jaap Stam bij Feyenoord in beeld kwam, was PEC Zwolle (zijn toenmalige club, red.) bellen.”

Timmer is naast spelersbegeleider ook betrokken bij de zaken van Stam. Na dit seizoen zal Dick Advocaat als hoofdtrainer bij Feyenoord vertrekken. Sinds afgelopen weekend gaat het sterke gerucht rond dat Slot de nieuwe eindverantwoordelijke in de Kuip zal worden.

Nadat het nieuws bekend werd dat Slot met Feyenoord zou onderhandelen, werd Slot bij AZ als trainer ontslagen. “Degene die het nieuws gelekt heeft, krijgt flink wat op zijn geweten”, denkt analist Emile Schelvis. “Ik voel aan Dick Advocaat dat dit hem flink wat doet.”

Senesi

Feyenoord verloor tot nu toe nog niet in de eredivisie, maar de Rotterdammers hebben moeite om doelpunten te maken. In de achterhoede staat het bij Feyenoord wél goed. Mede door Marcos Senesi, de Argentijnse centrale verdediger die via Timmer in de Kuip is beland.

“Wij hebben toen tegen Stam gezegd dat we een goede linker centrale verdediger hadden. Feyenoord gaf het mandaat om een mogelijke transfer te onderzoeken. Daar zijn we lang mee bezig geweest. Het was een mooi karwei.”

Veel clubs zouden Senesi hoog op het lijstje hebben staan. Timmer benadrukt dat Senesi hier bij Feyenoord wil presteren. “Dan komen de clubs vanzelf.”

‘Ze schrikken niet van de Kuip’

Voor Timmer en Henk van Ginkel werken twee tot drie scouts in Argentinië en Uruguay. “Wij weten exact wat er speelt en wat óók goed genoeg voor Europa is.”

Zuid-Amerika is een constant continent van spelers, zegt Schelvis. “Maar ze gaan leven naar Italië of Spanje.” De Zuid-Amerikaanse voetballers zijn vechters, omschrijft Timmer. “Ze schrikken niet van de Kuip. Ze spelen bijvoorbeeld ook bij La Bombonera.”

