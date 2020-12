Zwemcentrum Rotterdam tijdens het OKT: een 'super snel bad' en coronateststraat

Vanaf afgelopen donderdag tot en met zondag deden doen verschillende Nederlandse zwemmers in het Zwemcentrum Rotterdam een gooi naar een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar. "Het is anders dan normaal, maar het is heel fantastisch dat we dit mogen huisvesten en organiseren", vertelt locatiemanager Nicos Vlachos. "Ik denk dat we, met alle voorzorgsmaatregelen die we hebben gedaan, zoiets in de toekomst vaker kunnen doen."