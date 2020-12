Podcast Rijnmond: 'Feyenoord is verworden tot incidentenclub'

In de wekelijkse Podcast Rijnmond is er veel te bespreken over het drukke voetbalweekend, dat begon met een overwinning van Sparta en werd afgesloten met een zege van FC Dordrecht. Maar voornamelijk ging het over het wederom teleurstellende Feyenoord en de soap rondom de aanstaande trainer Arne Slot.

Ruud van Os, Dennis van Eersel en Frank Stout zijn eensgezind: ook met een gehavende selectie mag er meer van Feyenoord worden verwacht. Feyenoord-watcher Van Eersel noemt de wedstrijd tegen Heracles niet het slechtste optreden van de Rotterdammers. "En het speelt zeker mee dat ze nooit in een vaste opstelling hebben kunnen spelen."

Tegen Heracles ontbrak bijvoorbeeld Steven Berghuis, omdat hij zowel lichamelijk als geestelijk niet wedstrijdfit was. "Zou dat ook gelden als Feyenoord de pannen van het dak speelde en het buiten lekker weer was? Andere sporters als wielrenners en roeiers gaan veel dieper dan de gemiddelde voetballer en klagen ook zelden over mentale vermoeidheid."

Slot

Uiteraard wordt ook de verregaande interesse in de inmiddels voormalig trainer van AZ Arne Slot besproken. De heren zijn verdeeld over de handelswijze van de club uit Alkmaar. Wel zijn zij het er over eens dat Feyenoord een grotere club is dan AZ; ook op basis van de prestaties in de afgelopen jaren.

"Maar AZ is wel verder in het leggen van het fundament voor de toekomst. Dat ontbreekt op Zuid. Feyenoord is verworden tot een incidentenclub. Hopelijk verandert dat met de plannen van Arnesen en de komst van Slot.

Luister hierboven naar de volledige aflevering van de FC Rijnmond Podcast, waarin het ook ging over de lelijke, maar belangrijke overwinning van Sparta en de weergaloze wederopstanding van FC Dordrecht.

