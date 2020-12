Minister Van Nieuwenhuizen trapt verkeersveiligheidsproject af in geboorteplaats Ridderkerk

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur was maandag even terug in haar geboorteplaats. Ze gaf daar het startschot voor een miljoenenproject om de verkeersveiligheid in ons land aan te pakken. De komende tijd worden door het hele land zogenoemde blackspots aangepakt; kruispunten, wegen, fietspaden en rotondes waar vaak gevaarlijke situaties ontstaan. De kruising Rijksstraatweg-Voorweg in Ridderkerk is zo'n beruchte blackspot.

De regering trekt nu 165 miljoen euro uit voor het project. "Verkeersveiligheid is ontzettend belangrijk", zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. "Ieder jaar verongelukken ruim zeshonderd mensen in Nederland. Nog eens tienduizenden die ernstige ongelukken krijgen, waar ze soms levenslang last van hebben."

Dat de kruising aan verbetering toe is, vinden ook scholieren die er dagelijks moeten oversteken. "Het is gevaarlijk", zegt een scholiere. "Er komen heel veel auto's en niet alle scholieren letten op." Een schoolgenoot is het daar mee eens: "Het is terecht dat hier geld naar toe gaat."

Een rotonde moet de situatie straks een heel stuk veiliger maken. De aanpassing kost bijna vier ton. "Het is een 50 kilometerweg waar geen vrijliggend fietspad is", vertelt wethouder Peter Meij. "Wat je dan ziet is dat de meeste fietsers rechtdoor gaan terwijl hier het autoverkeer rechts voorrang heeft. Dit levert heel vaak gevaarlijke situaties op. Niet zodanig dat hier veel ongelukkig zijn, maar we willen dat graag voor zijn."

Een half miljard

Van Nieuwenhuizen heeft geprobeerd de gemeentes in Nederland te verleiden om in verkeersveiligheid te investeren. "Ook al hebben ze het soms financieel moeilijk. Wij betalen vijftig procent van het project. Dan zie je dat gemeentes hier gelukkig enthousiast op reageren." De komende tien jaar maakt het ministerie een half miljard euro vrij om blackspots aan te pakken.

Bijna 190 gemeenten, alle provincies en twee waterschappen gaan aan de bak. In onze regio is er vrijwel geen gemeente die niet aan de gang gaat met gevaarlijke punten. "Als je het kaartje van Nederland ziet waar de subsidies allemaal neerslaan, dan is het echt een mooi schot hagel over heel Nederland", zegt de minister.

Ook in Rotterdam worden onveilige plekken aangepakt, vooral kruispunten en oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De komende tijd gaat het om 23 plekken waar bijvoorbeeld de wegindeling wordt aangepast, drempels worden aangelegd of de maximumsnelheid wordt verlaagd.