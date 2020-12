Ernst Kuipers somber over aantal besmettingen en mogelijke versoepelingen rond kerstdagen

Ook maandag gingen de cijfers weer omhoog, met landelijk 7134 nieuwe besmettingen. "Dat zie je een week later terug in de ziekenhuizen", aldus Kuipers maandag tijdens een persconferentie.

Om die reden is Kuipers ook somber over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen rond de feestdagen. De cijfers moeten weer omlaag. "En vooruitkijkend naar de versoepeling van maatregelen, is de huidige daling niet voldoende."

Drukke kerst

"De forse daling die we gehad hebben, lijkt eigenlijk al een week of twee enigszins tot stilstand gekomen", vervolgt Kuipers. Zijn eerdere verwachting dat er rond de kerstdagen 1200 patiënten in de ziekenhuizen liggen, moet hij bijstellen. Dat zijn er straks meer, denkt Kuipers. "Dat betekent een stevige belasting voor het ziekenhuispersoneel, ook tijdens de feestdagen."

Momenteel liggen 1660 mensen in het ziekenhuis met corona, van wie 470 op de IC.