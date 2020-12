Een woning in Rotterdam te duur? Vincent bouwt van vijf zeecontainers zijn droomhuis op Flakkee

Wat doe je als in Rotterdam geen woning kan vinden? Dan bouw je er zelf één, van zeecontainers bijvoorbeeld. Vincent Andriessen bouwt zijn metalen droomhuis op een groot stuk grasland midden in het dorp Achthuizen op Goeree-Overflakkee.

Andriessen woonde 18 jaar lang in een appartement drie hoog achter op Zuid. Hij wilde verhuizen, maar viste steeds achter het net of kon de vraagprijs niet betalen. Tot zijn oog viel op een braakliggend stuk land in Achthuizen. Hij kocht de lap grond voor 125.000 euro en bivakkeerde daar maandenlang in een stacaravan. Onderwijl legde hij de fundering aan voor zijn nieuwe droomhuis: een bungalow van zeecontainers.

Andriessen: “Ik kan goed lassen en hout bewerken, alleen niet metselen. Daarom heb ik gekozen voor containers. Het is bovendien makkelijk, goedkoop en duurzaam.” Hij vertelt het tijdens de takelwerkzaamheden van de vijf containers die geplaatst worden.

Onder de vloer

Een hoge 70 tons kraan pikt de containers op en plaatst ze, samen met Vincent en wat vrienden, op de fundering van 150 vierkante meter. “Die fundering is nodig voor de leidingen en het riool, dat moet allemaal onder de vloer door.”

De takelklus gaat rap. Binnen twee uur staan alle vijf containers op hun plek. “Dat is het voordeel van deze aanpak: je vloer, je muur en dak komen allemaal in één keer.”

De containers wegen vierduizend kilo per stuk en zijn twaalf meter lang. Het zijn niet de nieuwste exemplaren, aan de roestplekken en deukjes te zien. Een van de metalen dozen is zelfs al 15 jaar oud. “De duurzaamheid straalt er vanaf”, lacht de klusser. In totaal verwacht hij 200.000 euro aan bouwkosten kwijt te zijn.

Ramen zagen

Hij is van plan tussen elke container een balk tegen het doorzakken te maken. Extra palen moeten voor versteviging zorgen, zodat hier en daar de muren eruit gezaagd kunnen worden. Ook gaat hij de ramen uit de wanden zagen. Verder komt er voor de isolatie een dikke laag van vijftien centimeter purschuim tegen de muur.

“De containers zijn straks niet meer te herkennen, want ik bevestig aan de buitenkant houten douglas-wandplaten. Die ga ik ‘verbranden’, waardoor het hout insectwerend en watervast wordt. Dan hoef ik de komende vijftig jaar niks meer aan onderhoud te doen.”

Andriessen is niet uniek met het bouwen van een containerwoning. In zijn aanpak wijkt hij wel af van de meeste andere containerklussers. “Dit zijn de bouwblokken van de toekomst. Er zijn wel bedrijven die containers gereed maken in de werkplaats en naar de locatie slepen. Ik ben naar mijn weten de eerste die ter plekke een containerwoning bouwt. Dat lijkt mij beter, want dan heb je geen gedoe met aansluitingen en lekkages.”

De mannen hebben het casco in twee uur geplaatst. Volgend jaar maart hoopt hij zijn metalen droomhuis afgebouwd te hebben.