Steunraadslid Gary stapt uit Forum voor Maassluis vanwege slecht imago Forum voor Democratie

Het Maassluise steunraadslid Gary Bouwer van Forum voor Maassluis stopt ermee. Hij is het niet eens met de naam 'Forum', die roept te veel associatie op met Forum voor Democratie. De lokale partij heeft geen officiële link met FvD, maar heeft eerder wel mede vanwege de populariteit van Baudet het woord Forum in de partijnaam gezet, schrijft lokale omroep WOS.

Gary Bouwer wilde, na de aanhoudende controverses rond rechts-extremistische uitlatingen binnen de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, dat de naam van zijn lokale partij Forum voor Maassluis werd aangepast. "Ik erger mij al langer aan hun 'boreale' koers en geflirt met extreem rechts", zegt Bouwer tegen WOS . "Mensen die mij kennen en politiek volgen, weten dat ik de inhoudelijke standpunten onderschrijf, maar er zijn voor mij principiële en ideologische grenzen overschreden, waarbij de recentelijke ontwikkelingen de druppel vormden."

Slecht imago

Forum voor Maassluis, een tweemansfractie, is geen onderdeel van Forum voor Democratie. "Ik stap op omdat ik niet langer geassocieerd wil worden met het landelijke FvD. Dat staat uiteraard los van de lokale fractie, maar het slechte imago dat is gecreëerd straalt naar mijn mening onomkeerbaar af op FvM", zegt Bouwer daarop. "Ik heb de afgelopen maanden meerdere malen gepleit om de associaties met FvD te beëindigen. Helaas vond ik geen steun voor dit voorstel. Ik heb uiteraard respect voor die keuze, maar voor mij scheiden daar dan wel onze wegen."

Bouwer maakt z'n werk af en komt na de kerstvakantie niet terug. Fractievoorzitter van Forum voor Maassluis Loek Molmans noemt de ontstane situatie tegenover de WOS merkwaardig: "Bouwer is uit FvD Jongeren gestapt. Maar goed, daar hebben wij niets mee te maken. Wij zijn een lokale partij en we blijven een lokale partij. En we houden deze naam."

Een steunraadslid is iemand die lokale politieke fracties helpen met het voorbereiden op besluiten in raadsvergaderingen.