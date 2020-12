Kledingbank opent pop-up winkel met bijzondere spullen

Gebruikte Jimmy Choo schoenen, kunstwerken van artiesten uit Delfshaven en bijzondere boeken. Het is binnenkort allemaal te koop in de nieuwe pop-upwinkel van Kledingbank Rotterdam. De inkomsten worden gebruikt om kleding weg te geven aan mensen die zich geen nieuwe garderobe kunnen veroorloven. De stichting heeft het in deze coronacrisis drukker dan ooit. "Deze extra inkomsten zijn hoog nodig!"