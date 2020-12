Black Monday: cafés en restaurants doen de lichten aan in stil protest

"We hebben duidelijkheid nodig. Wat die duidelijkheid ook is. Of we nou dicht moeten met kerst of dat we pas in maart open kunnen, dat maakt niet uit als we maar duidelijkheid en compensatie krijgen", aldus Ron de Jong, eigenaar van zes zaken in Rotterdam.

De horeca heeft de afgelopen tijd met lede ogen gekeken naar de koophysterie rondom Black Friday. Volle winkels, drukke winkelstraten, veel omzet. En in de horeca is het donker. Tijd voor actie, vindt Koninklijke Horeca Nederland, dat maandag 7 december uitriep tot #BlackMonday.

Het potje van horecaondernemers is namelijk leeg; de reserves zijn op, leveranciers komen de sector niet meer tegemoet en horecabedrijven staan op omvallen.

"Dinsdag is er weer een persconferentie en we gaan er niet vanuit dat we open mogen", zegt Lobke de Wit van Gastobar Hartig in Rotterdam. "We proberen het hoofd boven water te houden door aan take away te doen. Daar verdienen we niet mee wat we zouden verdienen als we open zijn, maar we redden het net. En met kerst verkopen wij boxen met 2,3, 4 of 5-gangen diners voor thuis."

Niet overal in de Rotterdamse horeca gingen de lampen aan. Maar dat zou kunnen door de snelheid waarmee deze actie is bedacht en een vertraging bij PostNL. Daardoor zijn niet overal op tijd de actieposters bezorgd.