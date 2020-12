40.000 Rotterdammers met laag inkomen krijgen gratis wasbare mondkapjes

Rotterdammers met een laag inkomen krijgen van de gemeente twee herbruikbare mondkapjes in hun brievenbus. In totaal gaat het om 40.000 mensen die bij zorgverzekeraar VGZ een RotterdamPakket hebben.

Iedereen moet over goede mondkapjes kunnen beschikken, vindt wethouder Michiel Grauss van armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg. Goede mondkapjes zijn duur en iedereen moet erover kunnen beschikken, laat hij weten.

"Je gezondheid is goud waard en geen enkele verzekering beschermt je tegen corona. Het enige dat je kunt doen is jezelf en anderen goed beschermen met een mondkapje. Niet iedereen kan dat betalen en voor degenen die zich via het RotterdamPakket hebben verzekerd geldt dat zeker. Daarom krijgen deze verzekerden ze gratis van ons."

Aanleiding voor de gratis wasbare mondkapjes is de mondkapjesplicht in winkels, musea, restaurants en theaters sinds 1 december. Voor eind december valt de envelop met mondkapjes bij alle verzekerden van het VGZ RotterdamPakket op de mat.

Eerder deelde de gemeente Rotterdam via de Voedselbank al wegwerpmondkapjes uit. Die blijven beschikbaar voor Rotterdammers die met geldproblemen zitten.