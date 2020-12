Wat doet corona op lange termijn met kinderen? Erasmus MC-Sophia doet mee aan onderzoek

Kinderlongartsen gaan onderzoeken wat een coronabesmetting op de lange termijn doet met zeer jonge kinderen. Ook het Erasmus MC-Sophia in Rotterdam doet mee aan dit onderzoek.

Artsen merken vaak dat zij vragen van ouders over de gevolgen van het coronavirus voor hun kind niet goed kunnen beantwoorden. Van volwassenen is bekend dat zij na een infectie nog lang last kunnen houden.

Het onderzoek is vooral bedoeld om ouders van kleine kinderen gerust te stellen. In de studie worden 120 kinderen onderzocht die opgenomen zijn geweest vanwege een corona-infectie. Het gaat om kinderen tussen de 0 en 2 jaar.