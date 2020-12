Check hier hoeveel jouw woonlasten volgend jaar stijgen

In de gemeente Dordrecht ben je volgend jaar 727,68 euro kwijt aan woonlasten. Dat is flink onder het Nederlandse gemiddelde. Ook in de gemeente Hellevoetsluis (736,31) en Sliedrecht (738,24) kom je er goed vanaf.

Duurste gemeenten

Woon je in de gemeente Barendrecht, dan betaal je met 921,49 euro per jaar flink meer dan de gemiddelde Nederlander. Ook is het flink schrikken, want je woonlasten zullen volgend jaar met 10,5% stijgen. Maar woon je in de gemeente Westvoorne (1005) of de gemeente Albrandswaard (1030), dan moet je pas echt diep in de buidel tasten.

Inwoners van Hellevoetsluis zullen schrikken volgend jaar; hun woonlasten stijgen met maar liefst 19%.

Oorzaak

De belangrijkste oorzaak van de stijging? De VEH denkt dat het ligt aan de hogere belasting die gemeenten aan de Rijksoverheid moeten betalen voor het verbranden en storten van restafval. En die kosten berekenen de gemeenten door aan de bewoners via de afvalstoffenheffing.

Kijk hieronder voor de woonlasten in jouw gemeente. Niet alle gemeenten deden mee aan de steekproef.

Molenlander: €886,44 - stijging 7,1%

Sliedrecht €738,24 - stijging 9,8%

Papendrecht €757,64 - stijging 7,6%

Ridderkerk €783,31 - stijging 5,1%

Barendrecht €921,49 - stijging 10,5%

Albrandswaard €1030 - stijging 7,8%

Hellevoetsluis €736,31 - stijging 19%

Westvoorne €1005 - stijging 3,2%

Dordrecht €727,68 - stijging 3,5%

Hardinxveld €858,92 - stijging 3,6%

Gorinchem €799,79 - stijging 4,7%

Zwijndrecht €910,02 - stijging 0,8