Waar moet je op letten als je een kerstboom koopt? Onze groenexpert heeft het antwoord

De kerstdagen naderen en mensen snakken zeker in coronatijd naar een beetje extra gezelligheid in huis. Een kerstboom zorgt daarvoor. Eerder dan normaal schaffen mensen er dit jaar één aan. Maar waar moet je op letten als je een kerstboom in huis haalt?

"Het belangrijkste is dat je kijkt of de naalden van de boom nog glanzen", zegt groen- en boomspecialist Huib Sneep. "Als dat niet het geval is, is de boom te lang geleden gekapt."

En waar in huis zet je een kerstboom idealiter? "Zet je hem direct bij de CV of naast de kachel, dan zal je zien dat-ie na een week al gaat uitdrogen en zijn naalden laat vallen. Zet je de boom wat verder weg, of de CV wat lager, dan kan je er vier weken plezier van hebben."

Verser bij kweker

Dat is zeker het geval als je een kerstboom direct bij de kweker koopt, legt Sneep uit. "Dan is de boom altijd verser. Hij wordt daar ter plekke gezaagd. Als je bij een verkooppunt koopt in de stad, dan is de boom al een tijd geleden gezaagd."

Zelf heeft Sneep zijn kerstboom altijd in een grote hal in zijn huis staan. "En daar gaan we dan met het gezin omheen zitten. Ik heb een Nordmann, een wat duurdere boom. Aan die boom blijven de naalden over het algemeen beter zitten dan aan een normale kerstspar."

Sneep begrijpt dat veel mensen in coronatijd eerder dan normaal een kerstboom in huis halen. "Dat doe ik zelf ook. Mijn boom komt in de komende dagen. En nee, geen kunstboom", lacht de groenexpert. "Heb ik ook nooit overwogen. Dat is zo plastic. Dan heb ik liever geen boom."