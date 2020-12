Excelsior laat onderuit tegen FC Volendam (2-3)

Excelsior heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie verloren van FC Volendam. In het Van Donge & De Roo Stadion waren de oranjehemden met 3-2 te sterk.

In het eerste kwartier van de wedstrijd kreeg FC Volendam de meeste kansen. Zo kopte Samuele Mulattieri een voorzet van Feyenoord-huurling Francesco Antonucci naast. Na een klein kwartier was het wel raak voor de bezoekers. Een afgeweken bal van Boy Deul belandde achter Excelsior-doelman Alessandro Damen (0-1).

De gelijkmaker van Excelsior liet niet lang op zich wachten. Luigi Bruins knalde na een heerlijke actie de 1-1 binnen. De thuisploeg kwam vervolgens na een sterke fase verdiend op voorsprong. Op aangeven van Ahmad Mendes Moreira kopte Siebe Horemans uit een corner de 2-1 binnen.

Excelsior slaagde er niet in om deze voorsprong lang vast te houden. Antonucci stak Martijn Kaars aan de linkerkant weg, waarna de buitenspeler van FC Volendam raak schoot (2-2). Het was de tweede assist van de Belgische spelmaker.

In de kruising

Vlak na rust kreeg Excelsior een tegenslag te verwerken. Bruins, die zijn eerste basisplaats had na weken van afwezigheid, moest geblesseerd naar de kant. FC Volendam was in eerste instantie de ploeg met de beste kansen. Vooral via de gevaarlijke Mulattieri.

De Noord-Hollanders dachten ook recht te hebben op twee strafschoppen na vermeend hands, maar scheidsrechter Robin Hensgens wilde daar niets van weten. Twintig minuten voor tijd was Excelsior eindelijk weer een keer gevaarlijk. Reuven Niemeijer mikte de bal op de paal.

In de slotfase kregen beide teams kansen om de winst te pakken. Zo volleerde Antonucci de bal op de lat en schoot Joël Zwarts de bal aan de andere kant nipt voorlangs. Uiteindelijk gingen de punten mee naar Volendam. Boy Deul maakte de winnende twee minuten voor tijd.

Excelsior - FC Volendam 2-3 (2-2)

14' 0-1 Boy Deul

17' 1-1 Luigi Bruins

32' 2-1 Siebe Horemans

39' 2-2 Martijn Kaars

88' 2-3 Boy Deul

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Fischer, Matthys, Ormonde-Ottewill; Wieffer (89' Meijer), Niemeijer, Bruins (49' Baas); Mendes Moreira (79' Van Delft), Ómarsson, Zwarts