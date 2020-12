Antonucci over het contact met Feyenoord: 'Bel vaak met Arnesen'

Nu draagt hij nog het oranje van FC Volendam, maar komend seizoen trekt Francesco Antonucci het rood-wit van Feyenoord aan. De Belgische spelmaker raakt als huurling steeds beter in vorm en was tegen Excelsior weer belangrijk met twee assists. "Ik had een moeilijk begin, omdat ik geen voorbereiding heb gemaakt", vertelt Antonucci.

In de zomer keerde de middenvelder terug bij AS Monaco, waar hij in het tweede team terecht kwam. "We trainden met tien spelers zonder wedstrijd. Ik had een maand nodig om het ritme terug te krijgen, want ik had zeven maanden niet gespeeld", legt Antonucci uit. Dit seizoen staat de spelmaker van FC Volendam op vier goals en drie assists. "Nu gaat het goed. Ik ben erg blij."

Kijk hieronder naar de volledige video met Feyenoord-huurling Francesco Antonucci. De tekst gaat onder het fragment verder:

Wim Jonk is de trainer van FC Volendam en geeft toe dat Antonucci niet de ideale voorbereiding had. "Je ziet hem nu wekelijks sterker worden. Fysiek gezien komt hij steeds meer op het niveau waar hij vorig jaar heeft gezeten. Antonucci is vaak bepalend en beslissend."

'Blij hoe Feyenoord met mij bezig is'

Afgelopen zomer legde Feyenoord de spelmaker voor meerdere jaren vast. Dit seizoen maakt Antonucci nog af bij FC Volendam, maar de middenvelder heeft veel contact met Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. "Bijna elke week praat ik met hem. Voor de wedstrijd had ik Arnesen nog aan de telefoon. Hij vroeg hoe ik me voelde en wenste me succes. Het is echt mooi hoe Feyenoord met mij bezig is. Ik ben blij dat ik voor de club heb getekend."

Antonucci kijkt ook elke wedstrijd van Feyenoord. "Maar eerst wil ik promoveren met FC Volendam", zegt de Belg, die volgens Arnesen zeker nog verbeterpunten heeft. "Hij kijkt vaak ook naar mijn wedstrijden en kan me daarmee helpen."

Zo moet Antonucci volgens zijn trainer groeien in het spelen van de beste en niet de mooiste bal. "Maar als hij straks met nog betere spelers gaat spelen, dan gaat zijn niveau nog wat stappen omhoog", zegt Jonk, die zegt dat Feyenoord voor hem als hoofdtrainer niet aan de orde is geweest.