Wek- en weerbericht van dinsdag 8 december

Eerst het weer. Vandaag is het een veelal grijze dag hoewel soms de zon ook te zien zal zijn. Het blijft verder droog en het wordt 4 graden. De wind waait zwak tot aan zee matig en komt uit het oosten.

Vanavond en vannacht wordt het op uitgebreide schaal mistig en kan het lokaal glad worden. De temperatuur daalt naar het vriespunt en er staat nauwelijks wind. De vooruitzichten lees je hier .



Wat je misschien gemist hebt

- In een appartementencomplex in Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de nacht van maandag op dinsdag een uitslaande brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. De bewoners van het getroffen appartement zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

- Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam laat komende vrijdag de winkeltijden ongewijzigd. De winkels gaan op de normale tijd dicht, zo heeft hij maandag laten weten aan de gemeenteraad.- Excelsior heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie verloren van FC Volendam. In het Van Donge & De Roo Stadion waren de oranjehemden met 3-2 te sterk.

Dit kun je vandaag verwachten

- Her en der in de stad duiken dinsdag sokken op. Ze zijn gemaakt door de social start-up Let's do Goods in samenwerking met dakloze kunstenaars. De organisatie wil op deze manier aandacht vragen voor daklozen. Sokken worden namelijk het minst gedoneerd, maar zijn juist het meest nodig.

- Hoe gaan de kerstdagen en oud en nieuw eruit zien? Minister-president Rutte en minister De Jonge houden dinsdagavond om 19:00 uur een persconferentie over de coronamaatregelen. Optimistisch over versoepelingen is Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en voorzitter van de raad van bestuur van Erasmus MC, in ieder geval niet.