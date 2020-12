Vwo 5-leerlingen Hoeksch Lyceum zitten thuis vanwege coronabesmetting

Op de andere middelbare school die onder de Hoeksche School valt, het Actief College in Oud-Beijerland, zitten vijfhonderd leerlingen. Sinds de zomervakantie zijn daar drie leerlingen positief getest.

Het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland telt 1200 leerlingen. "Tot vorige week was er elke week één positief geteste leerling. Toevallig waren het er gisteren vijf. Het is nog niet zeker dat dat een clusterbesmetting is, dus hebben we uit voorzorg dat leerjaar naar huis gestuurd en krijgen zij deze week weer online les."

Langere kerstvakantie?

Onderwijs op afstand heeft in ieder geval niet de voorkeur van Van Heeren. Een week extra 'kerstvakantie' om het aantal coronabesmettingen te verlagen, zoals het Outbreak Management Team heeft onderzocht, lijkt hem dan ook geen verstandige keuze.

"Een verlengde kerstvakantie lijkt alsof ze een week extra vrij krijgen, maar dat was al niet de bedoeling", zegt Van Heeren. "De gedachte was weer een week met online lessen. Afstandsonderwijs doen we nu ook wel als een docent thuis in quarantaine zit bijvoorbeeld, maar het is afstandelijk. Leerlingen hebben er wel wát aan, maar lang niet zoveel als ze naar school komen. Naarmate de leerlingen jonger zijn is het effect steeds minder."

Gevolgen lockdown

Volgens Van Heeren is het aan leerlingen in het voortgezet onderwijs te zien dat de eerdere lockdown, waarbij de scholen dicht waren, niet goed is geweest. "Ze missen elkaar en ze missen al zoveel dingen. Dan is de school de enige ontmoetingsplek. Binnen de scholen houden we uiteraard alle richtlijnen van het RIVM goed in de gaten."

Uit de persconferentie van dinsdagavond moet meer duidelijkheid komen of de leerlingen een week langer thuis blijven na de vakantie. Van Heeren vindt de onderbouwing daarvoor in ieder geval te dun. "Is het aantal besmettingen na de herfstvakantie afgenomen omdat de scholen toen een week dicht waren, of omdat ouders minder naar hun werk gingen? Het is de vraag of dit de juiste maatregel zou zijn."