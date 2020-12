Zwijndrechtse ondernemer wil landelijke politiek in met eigen partij

Een Zwijndrechtse ondernemer doet een gooi naar een plekje op de kieslijst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Met 'Oprecht!' wil Robert van Gemeren de landelijke politiek bestormen en één of meer zetels bemachtigen in Den Haag.

"Die naam hebben we gekozen, omdat we oprechtere politiek willen met oprechtere politici die dingen eerlijk vertellen en zorgen voor de burgers", zegt Van Gemeren. "En niet burgers als kanonnenvlees voor de overheid gebruiken. Hoe de belastingdienst met de burgers omgaat hebben we vorige week nog gezien, in de verhoren van de toeslagenaffaire. Dat kan zo niet."

Forum voor Democratie

Met Oprecht! wil Van Gemeren "het beroemde gat op rechts" invullen. Tussen VVD en CDA aan de ene kant en Forum voor Democratie en PVV aan de andere kant. Hoewel de partijvoorzitter al langer bezig is met het opzetten van een eigen partij, gaf de perikelen bij FVD hem het laatste zetje.

"Ik had de partij in december vorig jaar al voor zo'n tachtig procent klaar, maar door een hoop pech en narigheid heb ik het dit jaar in de koelkast moeten zetten. Door alle toestanden bij FVD heb ik toen toch gedacht: nu is het er de tijd voor, dus ik moet het nu doen. FVD staat in de peilingen nog maar op vier zetels, dus dat is wat anders dan die 28 van vorig jaar."

Eerdmans

Mogelijk gaat hij met zijn partij wel in het zelfde vijvertje vissen als Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, die met een twitterfoto vorige week aan leken te kondigen samen plannen te hebben voor een partij. "Dat kan er zeker tegenaan schuren, maar het is nu nog niet duidelijk wat zij gaan doen", zegt Van Gemeren. "Wij zijn bijna klaar, moeten alleen nog een website en de ledenadministratie voor elkaar maken. Ik denk dat wij voorliggen op anderen, maar je weet niet wat de toekomst nog brengt."

Zomaar meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen kan niet. Daarvoor zijn honderden handtekeningen en duizenden euro's nodig. "In principe ligt dat geld op tafel, maar de handtekeningen verzamelen wordt een grotere klus. Maar het kan hard gaan, want er zijn veel mensen het afgelopen jaar weggegaan bij Forum. Met de juiste toon, het juiste programma en de juiste leider denk ik dat het snel kan gaan." Die handtekeningen moeten voor 1 februari 2020 binnen zijn.

Van Gemeren is zelf niet van plan om als lijsttrekker op te treden. "Ik ben nu voorzitter en zoek een gedegen man of vrouw die veel beter lijsttrekker kan zijn dan ik." Eerdmans misschien? "Dat zou wat zijn, zeg."