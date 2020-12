Een dubbele avond voor Excelsior-speler Bruins: prachtgoal en weer blessureleed

Luigi Bruins had maandagavond een mooie goal in huis voor Excelsior tegen FC Volendam. Dit fraaie doelpunt was echter niet genoeg voor punten (2-3). Sterker nog, de spelmaker van de Kralingers viel ook nog eens met een hamstringblessure uit.

"Ik denk en hoop dat het wel meevalt. Een steekje in de hamstring, altijd een vervelende plek om door te spelen. Met het risico dat het vele malen erger wordt", legt Bruins uit, die weer vanaf de zijkant moest toekijken. De Excelsior-speler kon al een aantal maanden niet in actie komen vanwege een kuitblessure.

Na afloop van FC Volendam-thuis baalde Bruins niet alleen van zijn blessure, maar ook van de nederlaag van zijn ploeg. "Jammer dat je nu enigszins aansluiting had kunnen pakken. Dat doen we nu niet."

'Een onaangename verrassing'

Marinus Dijkhuizen, trainer van Excelsior, had met Bruins afgesproken dat hij een uur tegen FC Volendam zou spelen. "We hebben hem heel voorzichtig opgetraind. In de rust zei hij dat 'ie nog wel een uur kon spelen. Maar na twee minuten ging Bruins al zitten. Daar waren we eerlijk gezegd niet op voorbereid. Dat was een onaangename verrassing."

Na de wedstrijd was Dijkhuizen kritisch op zijn ervaren middenvelder: "Als je het niet kunt volhouden, dan kun je niet belangrijk zijn." Hij snapt dat veel mensen over Bruins praten. Als Bruins fit is, dan is hij volgens Dijkhuizen voor Excelsior een basisspeler. "Maar het hedendaagse voetbal vraagt meer dan alleen goed aan de bal te zijn."