Podcast Sparta: Over lelijk winnen, afzien in Tilburg en plassen naast Okoye

In Podcast Sparta staan we langer dan ons lief is stil bij Sparta-FC Emmen ('maar toch juichend door de kamer') en bij de huiveringwekkende resultaten van de Kasteelclub bij Willem II. Toch spreken Ruud van Os en Anton Slotboom met Frank Stout met veel enthousiasme over allerlei relevante en irrelevante onderwerpen rondom Sparta.

Net als Henk Fraser en de spelers zijn de heren het er mee eens: de wedstrijd tegen FC Emmen deed pijn aan de ogen. "Maar na afloop stond ik keihard te juichen", lacht Slotboom. Ruud van Os voelde die blijdschap niet. Hij voelde sowieso weinig. "Echt, het was zó koud. M'n tenen zijn net ontdooid. Ik weet dat ik in een bevoorrechte positie zit dat ik live naar m'n club mocht kijken, maar zo voelde het vrijdagavond niet."

Plassen naast Okoye

Voorafgaand aan het duel had Van Os nog een bijzondere ontmoeting met keeper Maduka Okoye. Ze stonden naast elkaar te plassen. "Hij is zó relaxed. Dat is een van zijn grootste kwaliteiten." Slotboom betreurt het dat de Nigeriaanse doelman niet voor de fanatieke aanhang op de Denis Neville tribune kan keepen. "Ik weet zeker dat hij een publiekslieveling was geworden. Na een redding even lachen naar ons. Dat doet het altijd goed."

Zoals iedere week kijken we ook terug op voorgaande edities van Sparta's aanstaande wedstrijd en dat biedt weinig hoop. Is er een tegenstander waar de Kasteelclub een slechter track record heeft dan uit bij Willem II? De laatste overwinning dateert van 14 maart 1992. Van Os' oude klasgenoot Elden de Getrouwe scoorde twee keer. "Rob Jacobs was trainer en die was echt heel succesvol met Sparta. Daar mag best meer waardering voor zijn."

