Opknapbeurt voor monumentale sluisdeuren Berg- en Broekse Verlaat

De pleziervaart tussen de Bergse Voorplas en de Rotte ligt sinds een aantal weken helemaal stil, omdat de sluis voor deze klus droog is gelegd. "Twee schotten zorgen voor een waterdichte afdichting", zegt Rob Swinkels van de gemeente Rotterdam. "Daarin wordt klei aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de laatste lekkages voorkomen worden en dat de mannen in de sluis veilig kunnen werken."



Aanpassingen of innovaties aan de deuren zijn niet toegestaan. "Het is een monumentale sluis, dus dat betekent dat ze identiek nagemaakt moeten worden zoals ze origineel waren", vertelt Swinkels. "Het staalwerk is allemaal gerecycled; dat is ontroest en hergebruikt. Het houtwerk hebben we compleet vernieuwd."

Een mobiele kraan staat dinsdagochtend achter de sluishuisjes klaar om de zware deuren de sluis in te tillen. De deuren zijn 3,5 meter lang en 1,85 meter breed en wegen dus 1700 kilo per stuk. Een precisiewerkje: "We denken twee dagen nodig te hebben met de kraan. Daarna hebben we nog de afstelwerkzaamheden, maar we denken aan het einde van de week helemaal klaar te zijn."