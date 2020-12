Op deze manier wil Amerikaans bedrijf Feyenoord op de schop nemen

Feyenoord zo toekomstbestendig mogelijk maken. Dat is de achterliggende gedachte achter de transitie die momenteel gaande is rond De Kuip. Het liefst had Feyenoord op een later moment hun plannen toegelicht, maar het AD onthulde dinsdagochtend dat de club sinds kort samenwerkt met het Amerikaanse bedrijf Sportsology. Hoe ziet die samenwerking er uit?

Op de achtergrond is Feyenoord bezig met een nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor wil de club ook op dit gebied de weg vrij maken voor een investeerder die in wil stappen. Dragende krachten achter het plan zijn directeur Mark Koevermans en Raymond van Meenen, manager van de Feyenoord Academy. Zij hebben een werkgroep geformeerd van acht personen.

Naast het genoemde tweetal bestaat dit uit Stanley Brard (hoofd opleidingen), John de Wolf (assistent-trainer Feyenoord 1), Rini Coolen (trainer Feyenoord Onder 21), Melvin Boel (trainer Feyenoord Onder 18), Rick Cost (hoofd performance) en Stijn Vandenbroucke (hoofd medsich). In eerste instantie zat ook Saïd Bakkati in de werkgroep, maar hij koos om met oud-hoofdtrainer Jaap Stam naar Amerika te gaan. Aanvankelijk behoorde ook Dirk Kuijt tot het gezelschap, maar hij heeft uit eigen beweging de groep verlaten.

Sportsology

Het octet heeft inmiddels een aantal digitale groepsgesprekken gevoerd met het Amerikaanse bedrijf Sportsology. Aanjager hierachter is technisch directeur Frank Arnesen. Van 2007 tot 2011 werkte de Deen bij Chelsea samen met Mike Forde, destijds de directeur van de Londense club. Inmiddels is Forde eigenaar van Sportsology, een bedrijf dat gespecialiseerd is transities bij grote sportorganisaties. Op hun website is te zien dat zij onder meer werken voor Los Angeles Football Club (voetbal, en club van Kenneth Vermeer), LA Clippers (basketbal) en San Francisco 49ers (American Football).

In de groepsgesprekken is inmiddels besproken waar Feyenoord heen wil. Momenteel vinden er individuele sessies plaats, waarbij ieder lid zo’n drie uur spreekt met Sportsology. Vervolgens worden alle interviews gedocumenteerd en schrijven de Amerikanen een plan dat hen moet helpen om een nieuwe lijn te bewandelen. De verwachting is dat dit advies in februari of maart klaar is.

Vijf ringen model

Ook toen Richard Grootscholten nog hoofd was van de Feyenoord Academy werd al geprobeerd om een aantal vernieuwingen door te voeren. Destijds lukte het niet. Het lijkt Frank Arnesen wel te lukken. De technisch directeur geeft volgens meerdere mensen op Varkenoord behoorlijk gas. Sinds vorige week zijn de grootste talenten van de club bijvoorbeeld gestart met het 'vijf ringen model'.

Met het plan wil Feyenoord hun high potentials op vijf vlakken zoveel mogelijk begeleiden richting het eerste. Jeugdige talenten als Shiloh 't Zand, Guus Baars, Antoni Milambo, Mike Kleijn en Jaden Slory krijgen iedere dinsdag extra training om samen een hoger niveau te bereiken. Ook oudere talenten als Ramon Hendriks en Marouan Azarkan sluiten aan. Arnesen is ervan overtuigd dat op deze manier ook zij beter worden, ook op het gebied van leiding geven.

Talentenbinding

De trainingen worden geleid door Boel, Stam, De Wolf en keeperstrainer Khalid Benlahsen. Ook Cost en VandenBroucke zijn erbij betrokken. De talenten worden ook extra begeleid op het gebied van core stability, diëtiek en lifestyle. Bij het laatste aspect is Frank Boer betrokken. Hij is sociaal-maatschappelijk spelersbegeleider bij Feyenoord.

Het moet er nog meer toe leiden dat talentvolle spelers zich langer aan Feyenoord willen binden. Op Varkenoord hebben afgelopen kalenderjaar maar liefst veertien veelbelovende spelers een nieuw contract ondertekend of hun huidige verbintenis verlengd. Dinsdag tekende Denzell Hall bij tot de zomer van 2024. Feyenoord heeft goede hoop dat dit jaar ook het vijftiende talent zich langer aan de club zal binden.