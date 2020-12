Aboutaleb herkent zich niet in 'oneerlijke' verdeling agenten over Noord en Zuid

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam herkent zich niet in het beeld dat de politiecapaciteit in Rotterdam-Zuid lager zou dan in Rotterdam-Noord. De wijkraden van Feijenoord en Bloemhof stuurden hierover vorige maand een brandbrief aan het stadsbestuur, maar volgens Aboutaleb zijn de rollen juist omgekeerd.

Ed Arnold, voorzitter van de wijkraad Feijenoord, sprak vorige maand over een 'compleet scheve verhouding'. "Wat we zien op Zuid is dat de incidenten steeds groter en meer worden. En als je een verschil hebt van 100 fte (full-time agenten, red.) tussen noord en zuid dan is dat wel heel veel. We voelen ons ook wel een beetje achtergesteld."



Dit verschil is volgens de burgemeester echter veel kleiner; namelijk 12,8 agenten. "Als gekeken wordt naar de verhouding wijkagenten ten opzichte van de inwoners, is het beeld dat er in Rotterdam-Zuid per 3.253 inwoners één wijkagent is en in Rijnmond-Noord voor elke 4.533 inwoners een wijkagent. Het district Rotterdam-Zuid heeft dus in verhouding tot het aantal inwoners meer wijkagenten dan Rotterdam-Noord."

Rotterdam-Stad telt wel meer wijkagenten; één per 2.594 inwoners. Het verschil tussen het basisteam Centrum en het basisteam Feijenoord is 76,8 fte. De norm van één wijkagent per vijfduizend inwoners wordt in Rotterdam-Zuid ruimschoots gehaald.

Onder druk

Aboutaleb meldt verder dat de politiecapaciteit in de gehele eenheid Rotterdam onder druk staat. Bij het toekennen van extra operationele sterkte in 2018 heeft het district Rotterdam-Zuid nog de meeste politieformatie toegekend gekregen.

Ook de coronacrisis speelt een rol bij de capaciteitsproblemen. Maar waar krapte is in personeel, zet de politie tijdelijk personeel van ondersteunende diensten extra in op straat. Hij ziet om die reden geen aanleiding of mogelijkheid om te schuiven met de capaciteit. Wel blijft hij zich bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid hard maken voor extra structurele politiecapaciteit.