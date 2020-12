Nieuwe directeur Stedelijk Museum Schiedam: 'het is een droom die uitkomt'

"Het is een droom die uitkomt", zegt Anne de Haij, de kersverse directeur van het Stedelijk Museum Schiedam die per 1 februari 2021 Deidre Carasso opvolgt. De 37-jarige De Haij werkt nu nog bij het Kunstmuseum Den Haag als strategisch adviseur van de directie en ziet enorm uit naar haar nieuwe functie als directeur.

Ik heb bij het Kunstmuseum in verschillende functies gewerkt en op een gegeven moment kom je dichtbij de top", vertelt De Haij. Toen de kans voorbijkwam om echt leiding te geven aan een museum, greep ze die dan ook met beide handen aan. "Ik ben een Rotterdammer en Schiedam is dichtbij huis, maar inhoudelijk volg ik de ontwikkelingen in het Stedelijk Museum al een tijdje op de voet. Het is een kleiner museum dan waar ik nu werk, maar in prestaties zeker niet minder. Het museum heeft zich goed op de kaart gezet en wil toegankelijk zijn, het is er echt in geslaagd om een klik maken met de Schiedammers. Dat zouden meer musea moeten doen. Ik ben dan ook heel blij dat ik daar deel van uit mag maken."

Te grote schoenen

De vorige directeur, Deidre Carsso, trok het museum uit het slob. Voor haar komst verkeerde het Stedelijk Museum in Schiedam in de financiële problemen. In nog geen vijf jaar tijd maakte Carasso de hele organisatie weer gezond en verdubbelde het aantal bezoekers van het museum.Zijn dat niet veel te grote schoen om te vullen? "Dat is zeker het geval", reageert haar opvolger. "Het is ook best spannend voor me, maar ik zie het met vertrouwen tegemoet."

Carasso heeft volgens De Haij veel bereikt, maar de rek is nog lang niet uit. "Het maatschappelijke element, de toegankelijkheid, dat zijn zaken waar ik bij het Kunstmuseum al aan werkte. Daar kunnen zeker nog stappen in gemaakt worden. Ik heb het gevoel dat het pad mooi geplaveid is, maar ik zie ook ruimte om er een eigen draai aan te geven."

Hoewel het museum al een tijdje dicht is, staat het er qua financiën niet slecht voor, zegt De Haij. "Ook musea hebben het niet makkelijk door corona. Het is wel de vraag hoe het hierna verder gaat. Het is koffiedik kijken hoe de wereld er dan uitziet, maar we hopen dat we de deuren snel open kunnen zetten."

Nieuwe plannen

Of ze al nieuwe plannen en ideeën heeft in de vorm van een nieuwe tentoonstelling? "Die heb ik zeker, maar ik wil eerst de stad en de collecties beter leren kennen. Ik vind dat een tentoonstelling goed moet passen bij de huidige collectie en de stad. Daarom ga ik mijn ideeën eerst met de collega's bespreken."