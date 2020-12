Voor de deur van het gemeentehuis van Vlaardingen is zondagavond laat een soort mortierbom afgestoken. Twee glazen deuren en een pui van een ingang van het gemeentehuis moesten het ontgelden.

De zogeheten 'shell' is vermoedelijk even na 23:00 uur door drie daders voor de deur aan de Markt neergelegd. Na de explosie zijn zij gevlucht in de richting van de Schoolstraat.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten of camerabeelden hebben. Er zit nog niemand vast.