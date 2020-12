Zeven mannen vast voor overvallen op onder meer René van der Gijp en NikkieTutorials

De politie heeft dinsdagochtend invallen gedaan in acht woningen in Rotterdam en Ridderkerk, in het onderzoek naar drie woninginbraken en vier overvallen op vermogende en/of bekende Nederlanders. Zeven mannen zijn daarbij aangehouden.

De aangehouden mensen zijn tussen de 19 en 24 jaar oud en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij onder meer de overval op René van der Gijp in Dordrecht, maar ook op de woningoverval op Nikkie De Jager (NikkieTutorials) in Uden en andere woninginbraken en overvallen in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht en Mijnsheerenland.



"Het was de verdachten steeds te doen om dure horloges, sieraden en geld", zegt Arjan de Zwart, hoofd Dienst Regionale Recherche. "Ze maakten tonnen aan buit. De verdachten gingen daarbij bovendien geweld niet uit de weg. In enkele gevallen gebruikten zij een vuurwapen om de slachtoffers te bedreigen of werden de slachtoffers mishandeld."

Bij de huiszoekingen zijn onder meer een auto, dure horloges en andere sieraden, geld, kleding, tassen en munitie in beslag genomen. Dat geldt ook voor verschillende gegevensdragers en inbrekersgereedschap.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Eerder werd de chauffeur van de overval op Van der Gijp al aangehouden en veroordeeld.