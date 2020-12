Langer open voor kerstinkopen: Dordrecht probeert kans op drukte te verkleinen met ruimere openingstijden

Winkels in Dordrecht mogen rondom kerst drie dagen langer open zijn. De gemeente wil op deze manier drukte voorkomen en hoopt zo minder risico te lopen op coronabesmettingen.

Het gaat in Dordrecht om de zondagen 20 en 27 december en om zaterdag 26 december, tweede kerstdag. Op de zondagen mogen winkels vanaf 10:00 uur open, in plaats van 12:00. De sluitingstijd blijft dan 18:00 uur. Op tweede kerstdag gelden niet de gebruikelijke kerst-openingstijden tussen 12:00 en 18:00 uur. De winkels mogen dan tussen 09:00 en 19:00 uur open zijn. Op eerste kerstdag zijn de winkels dicht in Dordrecht.

De gemeente Dordrecht verwacht vooral dat supermarkten gebruik willen maken van ruimere openingstijden. Het denkt dat horeca niet open zullen zijn, waardoor iedereen kerst thuis zal vieren.

Het verruimen van de openingstijden is in overleg gegaan met de Dordrechtse Ondernemersvereniging en de Federatie van Wijkwinkelcentra. Het blijft rond de feestdagen de bedoeling dat er speciale openingstijden zijn voor ouderen en kwetsbaren.